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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

01 Ağustos 2019 Perşembe 14:31
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
Deniz Port. Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu0,6828900,25
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu0,4861040,22
Ak Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu0,1987390,13
Oyak Portföy Bir. Borç. Araç.Fonu0,0229730,12
Actus Portföy Borç. Araç.Fonu1,4477870,12
Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
Yapı Kredi Port. Koç Hol.İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)0,9502980,82
Marmara Cap. Por. Yön. His.Sen. Fonu (HSYF)0,0207770,42
Qinvest Portföy His. SenediFonu (HSYF)0,0552430,37
Ak Portföy BIST Banka End.His. Sen. Fonu (HSYF)0,1042290,29
Tacirler Portföy His. Sen.Fonu (HSYF)2,3273590,12
Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç.Karma Fon1,0323420,45
TEB Portföy TEB Grubu Değ.Özel Fon0,0385710,20
Actus Portföy 2019 YatırımDön. Değ. Fon1,5473860,13
TEB Portföy PY İki. Değ. ÖzelFon0,0507030,13
Oyak Portföy İki. Değ. Fon0,0230570,10
Yatırım Fonları - KatılımFonları
Bizim Portföy İki. Kira Sert.Katılım Fonu0,0150630,47
Bizim Portföy Bir. Kira Sert.Katılım Fonu0,0127980,32
Bizim Portföy Bir. KatılımFonu0,0316430,12
Ak Portföy Kira Sert. KatılımFonu0,0179930,10
Yapı Kredi Port. Kira Sert.Katılım Fonu0,0166160,10
Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları
Global Md Portföy ParaPiyasası Fonu8,4083570,07
Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu0,5981700,06
ING Portföy Para PiyasasıFonu88,6936110,06
Ziraat Portföy Para PiyasasıFonu0,0201800,06
ICBC Turkey Portföy ParaPiyasası Fonu19,3543830,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 14:31
  1. fonlar
  2. Piyasalar

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