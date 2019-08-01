Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları01 Ağustos 2019 Perşembe 14:31
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu
|0,682890
|0,25
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu
|0,486104
|0,22
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu
|0,198739
|0,13
|Oyak Portföy Bir. Borç. Araç.Fonu
|0,022973
|0,12
|Actus Portföy Borç. Araç.Fonu
|1,447787
|0,12
|Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
|Yapı Kredi Port. Koç Hol.İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|0,950298
|0,82
|Marmara Cap. Por. Yön. His.Sen. Fonu (HSYF)
|0,020777
|0,42
|Qinvest Portföy His. SenediFonu (HSYF)
|0,055243
|0,37
|Ak Portföy BIST Banka End.His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,104229
|0,29
|Tacirler Portföy His. Sen.Fonu (HSYF)
|2,327359
|0,12
|Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç.Karma Fon
|1,032342
|0,45
|TEB Portföy TEB Grubu Değ.Özel Fon
|0,038571
|0,20
|Actus Portföy 2019 YatırımDön. Değ. Fon
|1,547386
|0,13
|TEB Portföy PY İki. Değ. ÖzelFon
|0,050703
|0,13
|Oyak Portföy İki. Değ. Fon
|0,023057
|0,10
|Yatırım Fonları - KatılımFonları
|Bizim Portföy İki. Kira Sert.Katılım Fonu
|0,015063
|0,47
|Bizim Portföy Bir. Kira Sert.Katılım Fonu
|0,012798
|0,32
|Bizim Portföy Bir. KatılımFonu
|0,031643
|0,12
|Ak Portföy Kira Sert. KatılımFonu
|0,017993
|0,10
|Yapı Kredi Port. Kira Sert.Katılım Fonu
|0,016616
|0,10
|Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları
|Global Md Portföy ParaPiyasası Fonu
|8,408357
|0,07
|Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,598170
|0,06
|ING Portföy Para PiyasasıFonu
|88,693611
|0,06
|Ziraat Portföy Para PiyasasıFonu
|0,020180
|0,06
|ICBC Turkey Portföy ParaPiyasası Fonu
|19,354383
|0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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