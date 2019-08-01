Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları Deniz Port. Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu 0,682890 0,25 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu 0,486104 0,22 Ak Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu 0,198739 0,13 Oyak Portföy Bir. Borç. Araç.Fonu 0,022973 0,12 Actus Portföy Borç. Araç.Fonu 1,447787 0,12 Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları Yapı Kredi Port. Koç Hol.İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,950298 0,82 Marmara Cap. Por. Yön. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,020777 0,42 Qinvest Portföy His. SenediFonu (HSYF) 0,055243 0,37 Ak Portföy BIST Banka End.His. Sen. Fonu (HSYF) 0,104229 0,29 Tacirler Portföy His. Sen.Fonu (HSYF) 2,327359 0,12 Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç.Karma Fon 1,032342 0,45 TEB Portföy TEB Grubu Değ.Özel Fon 0,038571 0,20 Actus Portföy 2019 YatırımDön. Değ. Fon 1,547386 0,13 TEB Portföy PY İki. Değ. ÖzelFon 0,050703 0,13 Oyak Portföy İki. Değ. Fon 0,023057 0,10 Yatırım Fonları - KatılımFonları Bizim Portföy İki. Kira Sert.Katılım Fonu 0,015063 0,47 Bizim Portföy Bir. Kira Sert.Katılım Fonu 0,012798 0,32 Bizim Portföy Bir. KatılımFonu 0,031643 0,12 Ak Portföy Kira Sert. KatılımFonu 0,017993 0,10 Yapı Kredi Port. Kira Sert.Katılım Fonu 0,016616 0,10 Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları Global Md Portföy ParaPiyasası Fonu 8,408357 0,07 Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,598170 0,06 ING Portföy Para PiyasasıFonu 88,693611 0,06 Ziraat Portföy Para PiyasasıFonu 0,020180 0,06 ICBC Turkey Portföy ParaPiyasası Fonu 19,354383 0,06 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



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