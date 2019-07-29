Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları Deniz Port. Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu 0,675542 1,21 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu 0,481963 0,99 Ak Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu 0,197643 0,88 Ak Portföy Orta Vad. Borç.Araç. Fonu 0,042408 0,64 QNB Finans Portföy Borç.Araç. Fonu 150,662665 0,60 Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları TEB Portföy Bir. Fon Sep.Fonu 1,221877 0,19 Ziraat Portföy Fon SepetiFonu 1,667582 0,18 Yapı Kredi Port. Bir. FonSepeti Fonu 1,528178 0,13 Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. vePlat. Fon Sep. Öz. F. 1,272125 0,07 Ak Portföy Bir. Fon SepetiFonu 1,695327 0,07 Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları Qinvest Portföy His. SenediFonu (HSYF) 0,054415 2,07 Marmara Cap. Por. Yön. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,020317 1,41 İş Port. BİST Banka End. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,053144 1,27 İş Portföy BIST Tkn. Ağır.Sın. End. His. Sen. Fonu 0,042961 1,19 Ak Portföy BIST Banka End.His. Sen. Fonu (HSYF) 0,105140 1,19 Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,366259 0,75 Deniz Port. Üç. Değ. Fon 0,965513 0,74 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,463816 0,72 İstanbul Portföy İki. Değ.Fon 0,257897 0,72 Tacirler Portföy Değ. Fon 1,216073 0,67 Yatırım Fonları - KatılımFonları Ziraat Portföy Katılım End.His. Sen. Fonu (HSYF) 1,374767 1,05 Mükafat Portföy Katılım His.Sen. Fonu (HSYF) 0,925582 1,02 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,045774 0,94 Bizim Portföy Katılım 30 End.His. Sen. Fonu (HSYF) 18,719398 0,92 Bizim Portföy Bir. KatılımFonu 0,031399 0,65 Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları ING Portföy Para PiyasasıFonu 88,522509 0,18 Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,597106 0,17 Ziraat Port. Halkbank ParaPiyasası Fonu 0,055631 0,17 TEB Portföy Para PiyasasıFonu 344,325444 0,17 Ziraat Portföy Para PiyasasıFonu 0,020144 0,17 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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