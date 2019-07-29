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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

29 Temmuz 2019 Pazartesi 14:02
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
Deniz Port. Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu0,6755421,21
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu0,4819630,99
Ak Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu0,1976430,88
Ak Portföy Orta Vad. Borç.Araç. Fonu0,0424080,64
QNB Finans Portföy Borç.Araç. Fonu150,6626650,60
Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
TEB Portföy Bir. Fon Sep.Fonu1,2218770,19
Ziraat Portföy Fon SepetiFonu1,6675820,18
Yapı Kredi Port. Bir. FonSepeti Fonu1,5281780,13
Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. vePlat. Fon Sep. Öz. F.1,2721250,07
Ak Portföy Bir. Fon SepetiFonu1,6953270,07
Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
Qinvest Portföy His. SenediFonu (HSYF)0,0544152,07
Marmara Cap. Por. Yön. His.Sen. Fonu (HSYF)0,0203171,41
İş Port. BİST Banka End. His.Sen. Fonu (HSYF)0,0531441,27
İş Portföy BIST Tkn. Ağır.Sın. End. His. Sen. Fonu0,0429611,19
Ak Portföy BIST Banka End.His. Sen. Fonu (HSYF)0,1051401,19
Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon0,3662590,75
Deniz Port. Üç. Değ. Fon0,9655130,74
Yapı Kredi Port. Karma Fon0,4638160,72
İstanbul Portföy İki. Değ.Fon0,2578970,72
Tacirler Portföy Değ. Fon1,2160730,67
Yatırım Fonları - KatılımFonları
Ziraat Portföy Katılım End.His. Sen. Fonu (HSYF)1,3747671,05
Mükafat Portföy Katılım His.Sen. Fonu (HSYF)0,9255821,02
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,0457740,94
Bizim Portföy Katılım 30 End.His. Sen. Fonu (HSYF)18,7193980,92
Bizim Portföy Bir. KatılımFonu0,0313990,65
Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları
ING Portföy Para PiyasasıFonu88,5225090,18
Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu0,5971060,17
Ziraat Port. Halkbank ParaPiyasası Fonu0,0556310,17
TEB Portföy Para PiyasasıFonu344,3254440,17
Ziraat Portföy Para PiyasasıFonu0,0201440,17

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 14:02
  1. fonlar
  2. Piyasalar

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