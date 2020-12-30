Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İş Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|0,073854
|0,40
|Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|2,143630
|0,06
|Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu
|0,027950
|0,05
|Atlas Portföy Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|1,761703
|0,05
|İş Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fon
|0,029754
|0,04
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,770229
|0,50
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|2,301919
|0,49
|Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu
|1,232945
|0,43
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|2,376730
|0,32
|Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu
|2,243491
|0,17
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu
|1,760476
|2,17
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|1,604448
|2,10
|HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF)
|0,125595
|1,91
|QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF
|46,300516
|1,88
|HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,089970
|1,83
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,410461
|1,08
|Global Md Portföy İki. Değ. Fonu
|0,026552
|0,93
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|2,191569
|0,91
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|4,268506
|0,89
|HSBC Portföy Değ. Fon
|137,837472
|0,87
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,905776
|1,39
|Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,084418
|0,67
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,506341
|0,46
|Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,020640
|0,16
|Albaraka Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,320057
|0,09
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Fiba Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu
|0,010022
|0,05
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,047930
|0,05
|Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,699957
|0,05
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,915170
|0,05
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,065121
|0,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)