Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,591650
|0,64
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,027419
|0,38
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,235870
|0,34
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,834781
|0,18
|HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,257264
|0,14
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,045827
|1,99
|Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu
|1,043399
|1,70
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,026266
|0,95
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,010600
|0,72
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,632503
|0,72
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|1,612774
|1,57
|Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,058760
|0,96
|Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF
|19,190573
|0,94
|Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu
|1,599928
|0,93
|Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF
|19,198388
|0,85
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|3,830167
|1,31
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,061858
|1,03
|Osmanlı Portföy Bir. Değişken Fon
|1,389511
|0,59
|Gedik Portföy Bir. Değ. Fon
|1,573545
|0,59
|Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu
|0,146928
|0,52
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,779958
|0,75
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,542527
|0,67
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,375825
|0,65
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,062090
|0,37
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,200206
|0,34
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|42,052291
|4,08
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|41,601563
|1,21
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|46,894908
|1,06
|Gedik Portföy Altın Fon
|0,992515
|0,50
|HSBC Portföy Altın Fonu
|3,896016
|0,39
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|İş Portföy Para Piyasası Fonu
|293,071747
|0,06
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,177284
|0,04
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,042284
|0,04
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,061359
|0,04
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,905603
|0,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)