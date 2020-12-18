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Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-12-18 15:13:47 -
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,5916500,64
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,0274190,38
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,2358700,34
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,8347810,18
HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,2572640,14
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0458271,99
Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu1,0433991,70
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0262660,95
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0106000,72
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu1,6325030,72
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu1,6127741,57
Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,0587600,96
Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF19,1905730,94
Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu1,5999280,93
Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF19,1983880,85
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon3,8301671,31
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,0618581,03
Osmanlı Portföy Bir. Değişken Fon1,3895110,59
Gedik Portföy Bir. Değ. Fon1,5735450,59
Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu0,1469280,52
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)2,7799580,75
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,5425270,67
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,3758250,65
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0620900,37
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,2002060,34
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF42,0522914,08
QNB Finans Portföy Altın BYF41,6015631,21
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF46,8949081,06
Gedik Portföy Altın Fon0,9925150,50
HSBC Portföy Altın Fonu3,8960160,39
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
İş Portföy Para Piyasası Fonu293,0717470,06
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu1,1772840,04
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,0422840,04
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0613590,04
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu1,9056030,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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