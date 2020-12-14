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Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-12-14 14:44:10 -
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,0804081,29
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,0893911,15
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,0478171,10
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu3,4165521,07
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu9,6300651,02
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0261781,98
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0452951,16
Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu1,0114381,11
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu2,2496131,08
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0444780,88
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)1,5367622,59
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)0,0275902,52
Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF19,1007012,19
HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,0846722,13
Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)4,1616121,78
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon3,7347002,19
HSBC Portföy Değ. Fon133,6642111,52
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon2,1089811,38
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,0599711,06
Kare Portföy Bir. Değ. Fon1,6681780,99
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,1989881,82
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,9036521,65
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu0,9727001,55
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,8048451,52
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,5056441,46
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Ak Portföy Altın Fonu0,1051391,84
TEB Portföy Altın Fonu0,1105631,82
Garanti Portföy Altın Fonu0,1300931,70
Fiba Portföy Altın Fonu0,0388011,65
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0659401,65
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,0404830,13
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu1,1753060,13
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0612620,12
Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu6,3144210,12
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu1,9026040,12

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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