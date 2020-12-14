Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,080408
|1,29
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,089391
|1,15
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,047817
|1,10
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|3,416552
|1,07
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|9,630065
|1,02
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,026178
|1,98
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,045295
|1,16
|Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu
|1,011438
|1,11
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|2,249613
|1,08
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,044478
|0,88
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,536762
|2,59
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,027590
|2,52
|Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF
|19,100701
|2,19
|HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,084672
|2,13
|Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|4,161612
|1,78
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|3,734700
|2,19
|HSBC Portföy Değ. Fon
|133,664211
|1,52
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|2,108981
|1,38
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,059971
|1,06
|Kare Portföy Bir. Değ. Fon
|1,668178
|0,99
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,198988
|1,82
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,903652
|1,65
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|0,972700
|1,55
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,804845
|1,52
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,505644
|1,46
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,105139
|1,84
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,110563
|1,82
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,130093
|1,70
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,038801
|1,65
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,065940
|1,65
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,040483
|0,13
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,175306
|0,13
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,061262
|0,12
|Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu
|6,314421
|0,12
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,902604
|0,12
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)