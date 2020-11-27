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Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-11-27 13:54:36 -
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,0271280,24
Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu2,1084590,09
Azimut PYŞ Bir. Borç. Araç. Fonu2,8799210,07
Fiba Portföy Borç. Araç. Fonu0,0728970,06
Fiba Port. Şekerbank Kısa Vadeli Borç. Araç.0,0221460,06
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu2,2094390,67
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu2,3022350,33
Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu2,1943590,19
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu2,1774150,17
Ak Port. 4. Fon Sepeti Fonu1,5185370,16
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,1157862,70
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF14,4640102,33
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0533402,13
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,1052892,07
Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF18,1815341,77
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,0593741,02
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon2,0392230,74
Tacirler Portföy Değ. Fon3,5152890,73
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,3708720,66
Global Md Portföy İki. Değ. Fonu0,0254950,58
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)2,6335761,61
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,4101761,49
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,2537621,47
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,2934150,32
KT Portföy Bir. Katılım Fonu2,2124880,23
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,0322290,04
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0608480,04
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu1,1671540,04
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu1,8901570,04
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu0,8817420,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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