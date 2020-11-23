Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|734,446587
|1,88
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,607241
|0,20
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,239859
|0,20
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|178,302844
|0,14
|Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu
|0,027486
|0,13
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,568846
|0,52
|Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu
|0,996639
|0,49
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|2,177098
|0,18
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,042728
|0,03
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,053551
|1,90
|Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF
|17,276426
|1,76
|Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,095576
|1,60
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|107,846346
|1,51
|Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,040074
|1,47
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|3,413184
|1,93
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,009623
|1,45
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,057894
|0,94
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,371034
|0,91
|Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu
|41,631838
|0,80
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,298652
|1,55
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,239735
|1,35
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,544479
|0,94
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,201025
|0,73
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|2,201834
|0,26
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|39,138724
|3,81
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|46,164763
|2,88
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|40,880864
|2,71
|Gedik Portföy Altın Fon
|0,972527
|0,18
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu
|6,264873
|0,12
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,030591
|0,12
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,060754
|0,12
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,164761
|0,11
|Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu
|1,053081
|0,11
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)