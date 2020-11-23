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Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-11-23 15:30:31 -
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF734,4465871,88
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,6072410,20
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,2398590,20
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu178,3028440,14
Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu0,0274860,13
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu1,5688460,52
Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu0,9966390,49
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu2,1770980,18
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0427280,03
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0535511,90
Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF17,2764261,76
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0955761,60
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)107,8463461,51
Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0400741,47
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon3,4131841,93
Ata Portföy Bir. Değ. Fon0,0096231,45
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,0578940,94
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,3710340,91
Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu41,6318380,80
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,2986521,55
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,2397351,35
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)2,5444790,94
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,2010250,73
KT Portföy Bir. Katılım Fonu2,2018340,26
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF39,1387243,81
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF46,1647632,88
QNB Finans Portföy Altın BYF40,8808642,71
Gedik Portföy Altın Fon0,9725270,18
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu6,2648730,12
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,0305910,12
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0607540,12
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu1,1647610,11
Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu1,0530810,11

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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