Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|718,379270
|0,28
|Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,049597
|0,18
|Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|7,866016
|0,15
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,083845
|0,10
|Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,026138
|0,10
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,008933
|4,22
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022986
|1,02
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,546803
|0,47
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,465249
|0,21
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,043437
|0,18
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,104799
|0,93
|Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|0,957735
|0,51
|Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,078661
|0,41
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|4,670100
|0,34
|Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)
|2,183052
|0,29
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,531830
|1,18
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,101467
|0,23
|Yapı Kredi Portföy PY Üç. Değ. Özel Fon
|0,028147
|0,14
|Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon
|0,020470
|0,13
|Qinvest Portföy Değ. Fon
|0,068701
|0,08
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,804216
|1,25
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,017055
|0,87
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,997742
|0,63
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,234548
|0,35
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|2,078855
|0,17
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|47,343487
|1,02
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|41,912357
|1,02
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|42,843693
|0,93
|HSBC Portföy Altın Fonu
|3,970038
|0,30
|Gedik Portföy Altın Fon
|1,016983
|0,16
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,006405
|0,03
|Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,022589
|0,03
|Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|69,443500
|0,03
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,059399
|0,03
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,139807
|0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)