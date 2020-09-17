  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-09-17 14:02:37 -
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 718,379270 0,28
Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,049597 0,18
Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 7,866016 0,15
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,083845 0,10
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,026138 0,10
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,008933 4,22
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022986 1,02
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,546803 0,47
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,465249 0,21
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,043437 0,18
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,104799 0,93
Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,957735 0,51
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,078661 0,41
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 4,670100 0,34
Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 2,183052 0,29
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,531830 1,18
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,101467 0,23
Yapı Kredi Portföy PY Üç. Değ. Özel Fon 0,028147 0,14
Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon 0,020470 0,13
Qinvest Portföy Değ. Fon 0,068701 0,08
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,804216 1,25
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,017055 0,87
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,997742 0,63
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,234548 0,35
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 2,078855 0,17
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 47,343487 1,02
QNB Finans Portföy Altın BYF 41,912357 1,02
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 42,843693 0,93
HSBC Portföy Altın Fonu 3,970038 0,30
Gedik Portföy Altın Fon 1,016983 0,16
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,006405 0,03
Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,022589 0,03
Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu 69,443500 0,03
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,059399 0,03
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,139807 0,03


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'tan dünyayı şaşırtan karar
Dünya

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'tan dünyayı şaşırtan karar

Libya Başbakanı Serrac, yaptığı açıklamada görevini ekim ayının sonunda devretmek istediğini ilan etti.
Rusya'dan Türkiye'ye skandal teklif
Dünya

Rusya'dan Türkiye'ye skandal teklif

Türkiye ve Rusya arasında yapılan Suriye görüşmelerinde kriz patlak verdi.
'Yeni başbakanımız Erdoğan'la yakın ilişki kurmak isteyecek'
Dünya

'Yeni başbakanımız Erdoğan'la yakın ilişki kurmak isteyecek'

Japonya'da Şinzo Abe'nin görevinden istifa etmesi sonrası yeni başbakan Yoşihide Suga oldu. Japon siyaset bilimci Japon siyaset bilimci Dr. ..
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı