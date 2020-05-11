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Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-05-11 12:43:25 -
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
TEB Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 173,147136 0,18
Ak Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,023406 0,18
Deniz Port. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,023879 0,11
Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu 0,025806 0,11
Fiba Portföy Borç. Araç. Fonu 0,069540 0,10
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,006416 3,75
Ak Port. 4. Fon Sepeti Fonu 1,412816 0,02
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,027831 0,14
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 33,072516 0,14
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu 36,741721 0,27
Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu 0,020340 0,24
TEB Portföy PY İki. Değ. Özel Fon 0,057273 0,19
Qinvest Portföy Değ. Fon 0,064942 0,16
Ünlü Portföy İki. Değ. Fon 0,036149 0,07
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,554462 0,11
Mükafat Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,522295 0,08
Deniz Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,575895 0,07
Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,018964 0,07
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,018060 0,07
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 23,206043 1,96
QNB Finans Portföy Altın BYF 34,860289 0,40
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,657306 0,08
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,057695 0,07
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,022164 0,07
Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu 0,299927 0,07
Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu 0,028392 0,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

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