Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|TEB Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|173,147136
|0,18
|Ak Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|0,023406
|0,18
|Deniz Port. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|0,023879
|0,11
|Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu
|0,025806
|0,11
|Fiba Portföy Borç. Araç. Fonu
|0,069540
|0,10
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,006416
|3,75
|Ak Port. 4. Fon Sepeti Fonu
|1,412816
|0,02
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,027831
|0,14
|QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF
|33,072516
|0,14
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu
|36,741721
|0,27
|Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu
|0,020340
|0,24
|TEB Portföy PY İki. Değ. Özel Fon
|0,057273
|0,19
|Qinvest Portföy Değ. Fon
|0,064942
|0,16
|Ünlü Portföy İki. Değ. Fon
|0,036149
|0,07
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,554462
|0,11
|Mükafat Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu
|1,522295
|0,08
|Deniz Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,575895
|0,07
|Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,018964
|0,07
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,018060
|0,07
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|23,206043
|1,96
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|34,860289
|0,40
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,657306
|0,08
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,057695
|0,07
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,022164
|0,07
|Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu
|0,299927
|0,07
|Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu
|0,028392
|0,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)