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Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-11-11 14:43:54 -
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 3,408641 1,23
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 2,870427 0,80
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,062777 0,78
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 9,444400 0,78
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,040440 0,74
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009865 3,54
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,609827 0,82
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025342 0,63
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,087874 0,51
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 2,150916 0,48
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 12,587022 4,12
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,091739 3,90
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,046469 3,80
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,088773 2,36
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 103,640684 2,22
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,483086 1,41
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,055422 1,27
Strateji Portföy Bir. Değ. Fon 8,196758 1,17
Tacirler Portföy Değ. Fon 3,140117 1,14
Osmanlı Portföy Bir. Değişken Fon 1,314418 1,10
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,455103 1,48
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,030822 0,86
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,439701 0,70
Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,032005 0,62
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,184820 0,61
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 41,423245 0,70
QNB Finans Portföy Altın BYF 43,526698 0,60
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 49,159113 0,14
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,025848 0,04
Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,620033 0,04
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,060479 0,04
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,876535 0,04
TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu 101,447641 0,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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