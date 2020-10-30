Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|793,869650
|1,34
|Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu
|0,027224
|0,08
|Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|2,175039
|0,08
|Atlas Portföy Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|1,714920
|0,07
|OYAK Portföy OYAK Üye.Çalışan.Yön. Brç. Arç.Öz.Fonu
|1,382204
|0,07
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|97,047570
|0,66
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,037391
|3,10
|Fiba Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon
|1,686397
|0,22
|Qinvest Portföy Değ. Fon
|0,070281
|0,15
|Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu
|0,021811
|0,09
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,430112
|0,07
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,066087
|0,13
|Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,621723
|0,06
|KT Port. Sepet Hesap Kısa Vadeli Kira Sert.Kat.Fonu
|1,029129
|0,06
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,018873
|0,06
|Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,602562
|0,06
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|44,663961
|0,90
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|50,483911
|0,82
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|41,910827
|0,63
|HSBC Portföy Altın Fonu
|4,181100
|0,30
|Gedik Portföy Altın Fon
|1,066758
|0,21
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,021184
|0,08
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,060213
|0,07
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,154957
|0,07
|Ak Portföy Para Piyasası Fonu
|2,321290
|0,07
|TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu
|101,009793
|0,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)