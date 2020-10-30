  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-10-30 13:50:08 -
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 793,869650 1,34
Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu 0,027224 0,08
Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 2,175039 0,08
Atlas Portföy Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,714920 0,07
OYAK Portföy OYAK Üye.Çalışan.Yön. Brç. Arç.Öz.Fonu 1,382204 0,07
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 97,047570 0,66
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,037391 3,10
Fiba Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon 1,686397 0,22
Qinvest Portföy Değ. Fon 0,070281 0,15
Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu 0,021811 0,09
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,430112 0,07
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,066087 0,13
Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,621723 0,06
KT Port. Sepet Hesap Kısa Vadeli Kira Sert.Kat.Fonu 1,029129 0,06
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,018873 0,06
Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu 1,602562 0,06
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Altın BYF 44,663961 0,90
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 50,483911 0,82
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 41,910827 0,63
HSBC Portföy Altın Fonu 4,181100 0,30
Gedik Portföy Altın Fon 1,066758 0,21
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,021184 0,08
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,060213 0,07
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,154957 0,07
Ak Portföy Para Piyasası Fonu 2,321290 0,07
TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu 101,009793 0,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'li Tunç Soyer'in eşinden skandal Charlie Hebdo paylaşımı!
Gündem

CHP'li Tunç Soyer'in eşinden skandal Charlie Hebdo paylaşımı!

CHP'li İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'in, Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (SAV) hakaret eden karikatürleri yayınlayarak ..
Macron'un sözleri sonrası veba gibi yayılıyor! Almanya, Avusturya, Hollanda...
Dünya

Macron'un sözleri sonrası veba gibi yayılıyor! Almanya, Avusturya, Hollanda...

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Müslümanlara yönelik başlattığı nefret söylemi Avrupa’da giderek yayılıyor. Almanya, Avusturya, Holl..
Uzman isim öyle bir detayı paylaştı ki... 'S-400'lere gerek kalmayacak'
Gündem

Uzman isim öyle bir detayı paylaştı ki... 'S-400'lere gerek kalmayacak'

Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer, yakın zamanda Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerine ihtiyaç duymayacağını söyled..
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay