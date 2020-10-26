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Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-10-26 14:50:56 -
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 3,190653 1,91
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 8,591511 1,86
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,074568 1,85
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,060200 1,74
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,064624 1,74
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,035893 1,95
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,043064 1,91
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,681497 1,88
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,084122 1,74
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,045018 1,71
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,054438 2,42
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,048963 2,33
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,110240 2,32
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,112000 2,12
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,101663 2,09
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,107300 1,81
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,036283 1,36
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,399197 1,35
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,931449 1,18
Garanti Portföy Üç. Değ. Fon 2,295578 0,93
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,302623 1,78
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 3,057346 1,77
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,029779 1,77
Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,031003 1,51
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,092305 1,22
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Fiba Portföy Altın Fonu 0,040488 1,08
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,068501 1,08
Ak Portföy Altın Fonu 0,108693 1,08
TEB Portföy Altın Fonu 0,114765 1,08
Garanti Portföy Altın Fonu 0,134885 1,07
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,019653 0,11
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,060126 0,11
Ak Portföy Para Piyasası Fonu 2,318228 0,11
Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu 1,042712 0,11
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,871461 0,10

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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