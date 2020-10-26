Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|3,190653
|1,91
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|8,591511
|1,86
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,074568
|1,85
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,060200
|1,74
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,064624
|1,74
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,035893
|1,95
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,043064
|1,91
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,681497
|1,88
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,084122
|1,74
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,045018
|1,71
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,054438
|2,42
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,048963
|2,33
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,110240
|2,32
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,112000
|2,12
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,101663
|2,09
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,107300
|1,81
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,036283
|1,36
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,399197
|1,35
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,931449
|1,18
|Garanti Portföy Üç. Değ. Fon
|2,295578
|0,93
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|3,302623
|1,78
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|3,057346
|1,77
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,029779
|1,77
|Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|0,031003
|1,51
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,092305
|1,22
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,040488
|1,08
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,068501
|1,08
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,108693
|1,08
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,114765
|1,08
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,134885
|1,07
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,019653
|0,11
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,060126
|0,11
|Ak Portföy Para Piyasası Fonu
|2,318228
|0,11
|Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu
|1,042712
|0,11
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,871461
|0,10
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)