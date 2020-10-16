Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|760,788696
|0,43
|Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu
|0,027100
|0,38
|Ziraat Portföy Borç. Araç. Fonu
|0,030868
|0,24
|HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,253073
|0,19
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,581796
|0,13
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,717266
|0,42
|Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,089308
|0,14
|Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,038274
|0,07
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,046027
|0,00
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Strateji Portföy Bir. Değ. Fon
|7,781698
|0,42
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,034509
|0,30
|Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu
|41,583486
|0,25
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,009534
|0,20
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,112573
|0,14
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,104831
|0,18
|Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|0,030856
|0,07
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,920974
|0,06
|Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,614672
|0,03
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,018794
|0,03
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,016067
|0,04
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,868585
|0,03
|TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu
|100,537692
|0,03
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,059922
|0,03
|İş Portföy Odeabank Para Piyasası Fonu
|1,041331
|0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)