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Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-10-16 14:12:34 -
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 760,788696 0,43
Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu 0,027100 0,38
Ziraat Portföy Borç. Araç. Fonu 0,030868 0,24
HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,253073 0,19
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,581796 0,13
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,717266 0,42
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,089308 0,14
Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,038274 0,07
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,046027 0,00
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Strateji Portföy Bir. Değ. Fon 7,781698 0,42
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,034509 0,30
Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu 41,583486 0,25
Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,009534 0,20
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,112573 0,14
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,104831 0,18
Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,030856 0,07
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,920974 0,06
Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,614672 0,03
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,018794 0,03
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,016067 0,04
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,868585 0,03
TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu 100,537692 0,03
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,059922 0,03
İş Portföy Odeabank Para Piyasası Fonu 1,041331 0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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