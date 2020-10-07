Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|3,100225
|0,72
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,037362
|0,51
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,063636
|0,45
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,212391
|0,40
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|745,866085
|0,40
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,009147
|1,88
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,023417
|1,74
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,043914
|0,69
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,560664
|0,46
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|2,201927
|0,30
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,047363
|1,50
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,108104
|1,02
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|2,584609
|0,86
|Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,068356
|0,45
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,053975
|0,41
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,877002
|1,25
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,035255
|0,95
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,362773
|0,51
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,105163
|0,47
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,034153
|0,46
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,212796
|1,69
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,926824
|1,66
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,821321
|1,59
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|0,997899
|1,54
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,062713
|1,49
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,057212
|1,73
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,130876
|1,71
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,105448
|1,70
|İş Portföy Altın Fonu
|0,051399
|1,69
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,066547
|1,69
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,012933
|0,03
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,059751
|0,03
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,857486
|0,03
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,612602
|0,03
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,146552
|0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)