Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
2020-10-06 14:12:02 -
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,037172
|0,66
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,063353
|0,61
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,086541
|0,42
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,072090
|0,41
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,211540
|0,39
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,008978
|5,87
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,023017
|2,50
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,034441
|2,15
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|2,050969
|1,16
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,544477
|0,86
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,115412
|3,20
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|124,242359
|2,17
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,096775
|2,03
|Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu
|1,344924
|1,98
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|1,313296
|1,93
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,999782
|2,60
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,853753
|2,39
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,052710
|1,15
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,106200
|0,88
|Yapı Kredi Port. Karma Fon
|0,548644
|0,82
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,118392
|1,78
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,074521
|1,67
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,855038
|1,45
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,312613
|1,30
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|2,104665
|0,54
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|39,437015
|1,15
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|42,184640
|0,43
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|47,658430
|0,42
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,012591
|0,03
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,612412
|0,03
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,059731
|0,03
|Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,022706
|0,03
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,022895
|0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)