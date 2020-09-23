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Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-09-23 14:43:52 -
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,070364 1,16
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,084807 0,50
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 8,806967 0,49
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,057281 0,48
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 8,621979 0,46
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,032949 2,18
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,407728 1,32
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,040746 0,83
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,080078 0,81
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,957569 0,52
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,184829 2,39
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 119,052313 2,11
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,092971 1,54
Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,982613 1,52
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,104491 1,51
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,595907 1,84
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,102035 0,74
Osmanlı Portföy Bir. Değişken Fon 1,210228 0,70
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,033635 0,66
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,744735 0,59
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,985386 0,95
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,155925 0,59
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,028273 0,59
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,932228 0,50
Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,029903 0,47
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 46,729954 0,31
QNB Finans Portföy Altın BYF 41,387838 0,23
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,022625 0,03
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,008315 0,03
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,141788 0,03
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,059500 0,03
Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,676565 0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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