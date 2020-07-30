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Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-07-30 14:34:04 -
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,077892 0,89
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,782265 0,75
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,063147 0,65
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,040412 0,62
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 668,164229 0,47
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,008580 1,67
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021197 1,46
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,073572 1,27
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,039631 1,26
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,037554 1,21
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,032380 2,27
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,064302 2,19
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 106,548522 2,14
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,083077 1,88
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,093798 1,50
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,531259 0,92
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,029992 0,70
Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,008934 0,66
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,227458 0,66
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,033302 0,50
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,806208 2,18
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,126990 2,12
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,689539 2,09
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,058259 1,74
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,025501 0,68
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,061991 2,17
İş Portföy Altın Fonu 0,047886 2,17
TEB Portföy Altın Fonu 0,104392 2,16
Deniz Port. Altın Fonu 0,053381 2,16
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,042142 2,14
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,058686 0,02
Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu 1,019072 0,02
Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,022337 0,02
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,126330 0,02
İş Portföy Odeabank Para Piyasası Fonu 1,023576 0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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