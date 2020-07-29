Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|665,057047
|1,25
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,062738
|0,70
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,761580
|0,66
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,040164
|0,59
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,077202
|0,49
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,088886
|1,08
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,020892
|0,95
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,508543
|0,68
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,029715
|0,60
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,039139
|0,53
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,049714
|0,85
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,094490
|0,82
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,092410
|0,41
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,042229
|0,38
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,219387
|0,93
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,527301
|0,82
|Ünlü Portföy Bir. Değ. Fon
|0,065264
|0,10
|Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu
|0,020931
|0,03
|TEB Portföy PY İki. Değ. Özel Fon
|0,058393
|0,02
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,767599
|1,24
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,057262
|0,78
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,025328
|0,61
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,685852
|0,54
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,103639
|0,52
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|43,644675
|2,16
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|38,468554
|1,58
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|35,353771
|1,57
|HSBC Portföy Altın Fonu
|3,650138
|1,01
|İş Portföy Altın Fonu
|0,046869
|0,53
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,022512
|0,02
|Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu
|0,028818
|0,02
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,851080
|0,02
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,058672
|0,02
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,126084
|0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)