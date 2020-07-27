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Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-07-27 13:58:51 -
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Atlas Portföy Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,665340 0,09
Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu 0,026369 0,09
İş Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fon 0,028261 0,08
Oyak Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,026031 0,08
Azimut PYŞ Bir. Borç. Araç. Fonu 2,797714 0,07
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,038282 0,81
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 2,047001 0,15
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,478044 0,14
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,660021 0,11
Ak Port. 4. Fon Sepeti Fonu 1,441632 0,02
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 85,236299 1,06
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,193367 0,68
Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,035673 0,66
Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,199179 0,63
Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu 1,321647 0,51
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,536999 1,85
Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,008810 0,51
Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu 39,098833 0,38
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,029680 0,36
HSBC Portföy Değ. Fon 114,708165 0,34
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,953187 0,84
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,718476 0,83
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,055565 0,83
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,607795 0,80
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,076460 0,71
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 41,846257 0,96
HSBC Portföy Altın Fonu 3,531600 0,89
Fiba Portföy Altın Fonu 0,034822 0,84
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,058958 0,83
İş Portföy Altın Fonu 0,045510 0,83
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu 6,060238 0,06
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,058648 0,06
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,022503 0,06
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,125624 0,06
İş Portföy Odeabank Para Piyasası Fonu 1,022956 0,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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