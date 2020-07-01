Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,061767
|0,19
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|7,346759
|0,14
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|7,954230
|0,08
|Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu
|0,026188
|0,07
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|7,777650
|0,06
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,922518
|0,64
|Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu
|1,040087
|0,59
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,019542
|0,57
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,854215
|0,56
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,621449
|0,47
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|101,128187
|1,93
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,058903
|1,83
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|13,408741
|1,69
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,078452
|1,58
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,089605
|1,40
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,397117
|1,90
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,051189
|1,00
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,008378
|0,64
|Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu
|0,128202
|0,58
|Osmanlı Portföy Bir. Değişken Fon
|1,183629
|0,53
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,749039
|0,86
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,161827
|0,75
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,564968
|0,45
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,013671
|0,20
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,052299
|0,19
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|26,071847
|1,81
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|34,911682
|0,65
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|39,229556
|0,49
|HSBC Portföy Altın Fonu
|3,317901
|0,27
|İş Portföy Altın Fonu
|0,042777
|0,20
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,846439
|0,02
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,058332
|0,02
|ICBC Turkey Portföy Para Piyasası Fonu
|21,378627
|0,02
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,816028
|0,02
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,119662
|0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)