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Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-06-25 14:29:12 -
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,599215 0,16
Azimut PYŞ Bir. Borç. Araç. Fonu 2,792043 0,10
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,238023 0,06
Ziraat Portföy Borç. Araç. Fonu 0,030656 0,06
Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,967530 0,06
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,035397 0,16
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,636738 0,06
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 2,004667 0,04
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 3,976586 1,32
Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,248909 0,04
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,008327 0,22
HSBC Portföy Değ. Fon 110,241517 0,14
Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu 37,757769 0,09
TEB Portföy PY İki. Değ. Özel Fon 0,057955 0,06
TEB Portföy ING Bank Özel Bank.ve Plat. Değ. Ö. Fon 1,071813 0,06
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,619143 1,07
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,014568 1,00
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,052312 0,92
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,525957 0,84
Ziraat Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 1,864394 0,03
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Garanti Portföy Altın Fonu 0,108967 1,01
Fiba Portföy Altın Fonu 0,032780 1,00
İş Portföy Altın Fonu 0,042790 1,00
TEB Portföy Altın Fonu 0,093475 1,00
Ak Portföy Altın Fonu 0,088090 0,99
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,022195 0,02
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,058260 0,02
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,118266 0,02
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,813877 0,02
İş Portföy Odeabank Para Piyasası Fonu 1,016563 0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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