Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,599215
|0,16
|Azimut PYŞ Bir. Borç. Araç. Fonu
|2,792043
|0,10
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,238023
|0,06
|Ziraat Portföy Borç. Araç. Fonu
|0,030656
|0,06
|Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|1,967530
|0,06
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,035397
|0,16
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,636738
|0,06
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|2,004667
|0,04
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,976586
|1,32
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|2,248909
|0,04
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,008327
|0,22
|HSBC Portföy Değ. Fon
|110,241517
|0,14
|Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu
|37,757769
|0,09
|TEB Portföy PY İki. Değ. Özel Fon
|0,057955
|0,06
|TEB Portföy ING Bank Özel Bank.ve Plat. Değ. Ö. Fon
|1,071813
|0,06
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,619143
|1,07
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,014568
|1,00
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,052312
|0,92
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,525957
|0,84
|Ziraat Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|1,864394
|0,03
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,108967
|1,01
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,032780
|1,00
|İş Portföy Altın Fonu
|0,042790
|1,00
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,093475
|1,00
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,088090
|0,99
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,022195
|0,02
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,058260
|0,02
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,118266
|0,02
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,813877
|0,02
|İş Portföy Odeabank Para Piyasası Fonu
|1,016563
|0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)