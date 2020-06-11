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Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-06-11 15:24:56 -
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,959729 0,12
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 7,312010 0,09
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 7,924201 0,04
İş Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fon 0,027895 0,04
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,026783 0,03
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,019301 1,22
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,034119 0,45
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,813551 0,37
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,973343 0,31
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,007971 0,29
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,100239 1,64
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,057956 1,50
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,068720 1,47
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 12,416672 1,36
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 3,803816 1,31
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,174752 0,86
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,093796 0,62
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,049448 0,57
Osmanlı Portföy Bir. Değişken Fon 1,151937 0,56
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,298045 0,53
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 0,979687 0,86
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,559258 0,84
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,474877 0,83
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,050411 0,80
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,058333 0,71
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
TEB Portföy Altın Fonu 0,090015 0,91
Fiba Portföy Altın Fonu 0,031555 0,90
Deniz Port. Altın Fonu 0,046006 0,90
İş Portföy Altın Fonu 0,041185 0,90
Garanti Portföy Altın Fonu 0,104916 0,89
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,022304 0,02
QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu 121,812948 0,02
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,058091 0,02
Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu 5,999877 0,02
Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 9,268720 0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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