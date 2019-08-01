Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz)Borç. Araç. Fonu 0,025869 -1,13 TEB Portföy Euro. (Döviz)Borç. Araç. Fonu 1,890200 -0,93 Ak Portföy Eurobond (AmerikanDoları) Borç. Araç.F. 0,044233 -0,93 QNB Finans Portföy Euro.Borç. Araç. Fonu 0,060880 -0,89 Garanti Portföy Euro. Borç.Araç. (Döviz) Fonu 1,900458 -0,82 Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları Garanti Portföy Yab.(Glş.Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,022728 -1,46 Ak Portföy Petrol Yab. BYFFon Sepeti Fonu 0,014581 -1,20 Yapı Kredi Port. Yab. FonSepeti Fonu 0,053973 -1,10 Azimut PYŞ Yab. BYF FonSepeti Fonu 0,024588 -0,81 TEB Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu 2,311293 -0,80 Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları Ak Portföy Yeni Tekn. Yab.His. Sen. Fonu 0,034882 -2,12 Yapı Kredi Port. Yab. Tek.Sek. His. Sen. Fonu 67,137612 -2,03 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,061610 -1,82 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab.His. Sen. Fonu 0,025328 -1,76 Ak Portföy Yab. His. Sen.Fonu 0,070681 -1,67 Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon İş Portföy BayraktarlarHolding Değ. Özel Fon 0,070139 -1,00 İş Portföy Sütaş İki. Değ.Özel Fon 0,042272 -0,86 Ak Portföy AGI Değ. Fon 0,963206 -0,69 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,461930 -0,56 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 2,033563 -0,55 Yatırım Fonları - KatılımFonları TEB Portföy Kira Sert.(Döviz) Katılım Fonu 2,256216 -0,87 Qinvest Portföy Kira Sert.Katılım (Döviz) Fonu 0,021442 -0,77 Ziraat Portföy Katılım Fonu(Döviz) 2,073530 -0,74 Ziraat Portföy Katılım End.His. Sen. Fonu (HSYF) 1,370427 -0,67 Ziraat Portföy Altın KatılımFonu 0,034842 -0,63 Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları TEB Portföy Altın Fonu 0,061875 -0,62 Deniz Port. Altın Fonu 0,032128 -0,62 Ak Portföy Altın Fonu 0,058462 -0,62 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,036662 -0,62 ING Portföy Altın Fonu 0,028203 -0,61 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.