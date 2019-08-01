Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları01 Ağustos 2019 Perşembe 14:34
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
|Deniz Port. Euro. (Döviz)Borç. Araç. Fonu
|0,025869
|-1,13
|TEB Portföy Euro. (Döviz)Borç. Araç. Fonu
|1,890200
|-0,93
|Ak Portföy Eurobond (AmerikanDoları) Borç. Araç.F.
|0,044233
|-0,93
|QNB Finans Portföy Euro.Borç. Araç. Fonu
|0,060880
|-0,89
|Garanti Portföy Euro. Borç.Araç. (Döviz) Fonu
|1,900458
|-0,82
|Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
|Garanti Portföy Yab.(Glş.Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,022728
|-1,46
|Ak Portföy Petrol Yab. BYFFon Sepeti Fonu
|0,014581
|-1,20
|Yapı Kredi Port. Yab. FonSepeti Fonu
|0,053973
|-1,10
|Azimut PYŞ Yab. BYF FonSepeti Fonu
|0,024588
|-0,81
|TEB Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu
|2,311293
|-0,80
|Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab.His. Sen. Fonu
|0,034882
|-2,12
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek.Sek. His. Sen. Fonu
|67,137612
|-2,03
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,061610
|-1,82
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab.His. Sen. Fonu
|0,025328
|-1,76
|Ak Portföy Yab. His. Sen.Fonu
|0,070681
|-1,67
|Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
|İş Portföy BayraktarlarHolding Değ. Özel Fon
|0,070139
|-1,00
|İş Portföy Sütaş İki. Değ.Özel Fon
|0,042272
|-0,86
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|0,963206
|-0,69
|Yapı Kredi Port. Karma Fon
|0,461930
|-0,56
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|2,033563
|-0,55
|Yatırım Fonları - KatılımFonları
|TEB Portföy Kira Sert.(Döviz) Katılım Fonu
|2,256216
|-0,87
|Qinvest Portföy Kira Sert.Katılım (Döviz) Fonu
|0,021442
|-0,77
|Ziraat Portföy Katılım Fonu(Döviz)
|2,073530
|-0,74
|Ziraat Portföy Katılım End.His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,370427
|-0,67
|Ziraat Portföy Altın KatılımFonu
|0,034842
|-0,63
|Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,061875
|-0,62
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,032128
|-0,62
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,058462
|-0,62
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,036662
|-0,62
|ING Portföy Altın Fonu
|0,028203
|-0,61
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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