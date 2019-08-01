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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

01 Ağustos 2019 Perşembe 14:34
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz)Borç. Araç. Fonu0,025869-1,13
TEB Portföy Euro. (Döviz)Borç. Araç. Fonu1,890200-0,93
Ak Portföy Eurobond (AmerikanDoları) Borç. Araç.F.0,044233-0,93
QNB Finans Portföy Euro.Borç. Araç. Fonu0,060880-0,89
Garanti Portföy Euro. Borç.Araç. (Döviz) Fonu1,900458-0,82
Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
Garanti Portföy Yab.(Glş.Olan Ülk.) His. BYF F.S.F0,022728-1,46
Ak Portföy Petrol Yab. BYFFon Sepeti Fonu0,014581-1,20
Yapı Kredi Port. Yab. FonSepeti Fonu0,053973-1,10
Azimut PYŞ Yab. BYF FonSepeti Fonu0,024588-0,81
TEB Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu2,311293-0,80
Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab.His. Sen. Fonu0,034882-2,12
Yapı Kredi Port. Yab. Tek.Sek. His. Sen. Fonu67,137612-2,03
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,061610-1,82
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab.His. Sen. Fonu0,025328-1,76
Ak Portföy Yab. His. Sen.Fonu0,070681-1,67
Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
İş Portföy BayraktarlarHolding Değ. Özel Fon0,070139-1,00
İş Portföy Sütaş İki. Değ.Özel Fon0,042272-0,86
Ak Portföy AGI Değ. Fon0,963206-0,69
Yapı Kredi Port. Karma Fon0,461930-0,56
Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon2,033563-0,55
Yatırım Fonları - KatılımFonları
TEB Portföy Kira Sert.(Döviz) Katılım Fonu2,256216-0,87
Qinvest Portföy Kira Sert.Katılım (Döviz) Fonu0,021442-0,77
Ziraat Portföy Katılım Fonu(Döviz)2,073530-0,74
Ziraat Portföy Katılım End.His. Sen. Fonu (HSYF)1,370427-0,67
Ziraat Portföy Altın KatılımFonu0,034842-0,63
Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları
TEB Portföy Altın Fonu0,061875-0,62
Deniz Port. Altın Fonu0,032128-0,62
Ak Portföy Altın Fonu0,058462-0,62
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,036662-0,62
ING Portföy Altın Fonu0,028203-0,61

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 14:34
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