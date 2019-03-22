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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

22 Mart 2019 Cuma 15:06
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz)Borç. Araç. Fonu0,024262-0,72
Fiba Portföy Euro. Borç.Araç. (Döviz) Fon5,275424-0,66
Ak Portföy Eurobond (AmerikanDoları) Borç. Araç.F.0,041668-0,66
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar)Bor. Araç. Fonu0,144332-0,64
QNB Finans Portföy Euro.Borç. Araç. Fonu0,057402-0,64
Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYFFon Sepeti Fonu0,015218-1,14
Garanti Portföy Yab.(Glş.Olan Ülk.) His. BYF F.S.F0,023068-0,61
Yapı Kredi Port. Yab. FonSepeti Fonu0,051653-0,33
İş Portföy Emtia Yab. BYF FonSepeti Fonu0,022276-0,25
HSBC Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu0,028505-0,12
Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
İş Portföy İş Bank. İşt. End.His. Sen. Fonu (HSYF)69,921032-1,10
İş Portföy BIST Tkn. Ağır.Sın. End. His. Sen. Fonu0,045723-0,87
Yapı Kredi Port. Koç Hol.İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)0,885020-0,78
Gedik Portföy G-20 ÜlkeleriYab. His. Sen. Fonu0,034832-0,76
Taaleri Portföy His. Sen.Fonu (HSYF)1,383839-0,55
Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
İş Portföy BayraktarlarHolding Değ. Özel Fon0,066132-0,65
İş Portföy Elektrikli Araç.Karma Fon1,030090-0,53
Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon1,898619-0,28
İş Portföy Sütaş İki. Değ.Özel Fon0,043409-0,25
Yapı Kredi Port. İki. Değ.Fon0,017185-0,20
Yatırım Fonları - KatılımFonları
Bizim Portföy Katılım 30 End.His. Sen. Fonu (HSYF)19,438541-0,94
Ziraat Portföy Katılım End.His. Sen. Fonu (HSYF)1,291121-0,82
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,013751-0,59
TEB Portföy Kira Sert.(Döviz) Katılım Fonu1,891276-0,48
Qinvest Portföy Kira Sert.Katılım (Döviz) Fonu0,020543-0,41


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 15:06
  1. Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

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