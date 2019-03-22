Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları22 Mart 2019 Cuma 15:06
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
|Deniz Port. Euro. (Döviz)Borç. Araç. Fonu
|0,024262
|-0,72
|Fiba Portföy Euro. Borç.Araç. (Döviz) Fon
|5,275424
|-0,66
|Ak Portföy Eurobond (AmerikanDoları) Borç. Araç.F.
|0,041668
|-0,66
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar)Bor. Araç. Fonu
|0,144332
|-0,64
|QNB Finans Portföy Euro.Borç. Araç. Fonu
|0,057402
|-0,64
|Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYFFon Sepeti Fonu
|0,015218
|-1,14
|Garanti Portföy Yab.(Glş.Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,023068
|-0,61
|Yapı Kredi Port. Yab. FonSepeti Fonu
|0,051653
|-0,33
|İş Portföy Emtia Yab. BYF FonSepeti Fonu
|0,022276
|-0,25
|HSBC Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu
|0,028505
|-0,12
|Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
|İş Portföy İş Bank. İşt. End.His. Sen. Fonu (HSYF)
|69,921032
|-1,10
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır.Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,045723
|-0,87
|Yapı Kredi Port. Koç Hol.İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|0,885020
|-0,78
|Gedik Portföy G-20 ÜlkeleriYab. His. Sen. Fonu
|0,034832
|-0,76
|Taaleri Portföy His. Sen.Fonu (HSYF)
|1,383839
|-0,55
|Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
|İş Portföy BayraktarlarHolding Değ. Özel Fon
|0,066132
|-0,65
|İş Portföy Elektrikli Araç.Karma Fon
|1,030090
|-0,53
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|1,898619
|-0,28
|İş Portföy Sütaş İki. Değ.Özel Fon
|0,043409
|-0,25
|Yapı Kredi Port. İki. Değ.Fon
|0,017185
|-0,20
|Yatırım Fonları - KatılımFonları
|Bizim Portföy Katılım 30 End.His. Sen. Fonu (HSYF)
|19,438541
|-0,94
|Ziraat Portföy Katılım End.His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,291121
|-0,82
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,013751
|-0,59
|TEB Portföy Kira Sert.(Döviz) Katılım Fonu
|1,891276
|-0,48
|Qinvest Portföy Kira Sert.Katılım (Döviz) Fonu
|0,020543
|-0,41
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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