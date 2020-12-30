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Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-12-30 13:52:09 -
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu2,186676-1,30
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,044761-0,83
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu2,648891-0,80
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,084202-0,78
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,058789-0,76
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,043609-1,81
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,024496-1,68
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.0,036971-1,08
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,081607-0,69
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,042088-0,69
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Actus Portföy His. Sen. Fonu2,574553-2,63
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu133,436197-1,14
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,103594-1,11
Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,344862-1,06
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)110,561965-0,69
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,221272-1,49
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon0,034618-1,02
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon0,112991-0,98
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,343174-0,79
Aura Portföy İki. Değ. Fon2,069185-0,68
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,059205-1,00
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu3,158155-0,95
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,822891-0,95
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,028060-0,89
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)2,917169-0,89
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF40,294824-2,17
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF44,266288-1,87
QNB Finans Portföy Altın BYF39,385618-1,31
Gedik Portföy Altın Fon0,947011-1,22
TEB Portföy Altın Fonu0,105814-0,97

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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