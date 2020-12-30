Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|2,186676
|-1,30
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,044761
|-0,83
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|2,648891
|-0,80
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,084202
|-0,78
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,058789
|-0,76
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,043609
|-1,81
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,024496
|-1,68
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,036971
|-1,08
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,081607
|-0,69
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,042088
|-0,69
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|2,574553
|-2,63
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|133,436197
|-1,14
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,103594
|-1,11
|Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,344862
|-1,06
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|110,561965
|-0,69
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|2,221272
|-1,49
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,034618
|-1,02
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,112991
|-0,98
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,343174
|-0,79
|Aura Portföy İki. Değ. Fon
|2,069185
|-0,68
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,059205
|-1,00
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|3,158155
|-0,95
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,822891
|-0,95
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,028060
|-0,89
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,917169
|-0,89
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|40,294824
|-2,17
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|44,266288
|-1,87
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|39,385618
|-1,31
|Gedik Portföy Altın Fon
|0,947011
|-1,22
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,105814
|-0,97
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)