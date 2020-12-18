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Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-12-18 15:14:34 -
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF740,367046-1,04
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu9,490046-0,30
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu2,764610-0,30
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,061277-0,29
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,087662-0,29
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,085389-0,30
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu2,202856-0,03
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,043980-0,02
Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu1,2353570,00
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)107,511883-0,67
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)1,521527-0,41
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,054691-0,18
Actus Portföy His. Sen. Fonu2,585107-0,08
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)0,027895-0,02
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,041155-0,90
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,406613-0,43
Aura Portföy İki. Değ. Fon2,094709-0,18
Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon0,021908-0,18
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon0,113555-0,13
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu3,303633-0,43
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,029333-0,36
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)3,051072-0,34
Albaraka Portföy Katılım Fonu1,320211-0,29
KT Portföy Bir. Katılım Fonu2,240165-0,16

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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