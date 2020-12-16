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Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-12-16 14:44:10 -
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,047100-0,58
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,079620-0,42
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,088344-0,37
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,061671-0,32
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu3,384608-0,30
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu3,854533-0,50
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,026014-0,07
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,117134-1,41
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,058592-0,62
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,118820-0,19
Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,299097-0,17
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,056090-0,02
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,417972-0,51
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,215103-0,16
Kare Portföy Bir. Değ. Fon1,668178-0,08
Ünlü Portföy Bir. Değ. Fon0,070221-0,03
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon0,113593-0,03
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu3,335541-0,48
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,369639-0,46
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)3,074854-0,40
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,029559-0,35
Albaraka Portföy Katılım Fonu1,328663-0,31


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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