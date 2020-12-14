Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|748,444667
|-0,65
|QNB Finans Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|0,215395
|-0,19
|Garanti Portföy Borç. Araç. Fonu
|395,378004
|-0,18
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|175,850966
|-0,12
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,585379
|-0,10
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,841774
|-0,14
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|2,581871
|-1,07
|Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,216013
|-0,47
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Privia Bankacılık Değ. Özel Fon
|0,041071
|-0,41
|Aura Portföy Değ. Fon
|0,765518
|-0,13
|Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon
|0,021789
|-0,10
|Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon
|2,410324
|-0,06
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,113354
|-0,05
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Port. Sepet Hesap Kısa Vadeli Kira Sert.Kat.Fonu
|1,040669
|-0,20
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|39,173813
|-1,43
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|40,902448
|-0,79
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|46,210564
|-0,57
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)