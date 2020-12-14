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Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-12-14 14:44:00 -
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF748,444667-0,65
QNB Finans Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu0,215395-0,19
Garanti Portföy Borç. Araç. Fonu395,378004-0,18
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu175,850966-0,12
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,585379-0,10
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu3,841774-0,14
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Actus Portföy His. Sen. Fonu2,581871-1,07
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)2,216013-0,47
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Privia Bankacılık Değ. Özel Fon0,041071-0,41
Aura Portföy Değ. Fon0,765518-0,13
Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon0,021789-0,10
Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon2,410324-0,06
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon0,113354-0,05
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Port. Sepet Hesap Kısa Vadeli Kira Sert.Kat.Fonu1,040669-0,20
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF39,173813-1,43
QNB Finans Portföy Altın BYF40,902448-0,79
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF46,210564-0,57

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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