Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
2020-09-17 14:03:07 -
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|3,033801
|-0,08
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,044235
|-0,08
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,026195
|-0,04
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,032472
|-1,15
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,960857
|-0,26
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,719768
|-0,22
|Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu
|1,103548
|-0,21
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,040543
|-0,10
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,073789
|-1,31
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|117,194401
|-1,18
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|1,166826
|-0,63
|Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu
|1,210325
|-0,62
|Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF
|16,363238
|-0,57
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,750258
|-0,35
|Gedik Portföy Bir. Değ. Fon
|1,407126
|-0,27
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon
|0,021210
|-0,20
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,309409
|-0,19
|Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon
|1,001649
|-0,15
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)