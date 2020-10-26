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Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-10-26 14:50:44 -
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,579904 -1,08
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,230823 -0,75
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,820380 -0,56
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 174,941948 -0,31
HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,253067 -0,28
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009191 -0,28
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 2,123368 -0,01
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ziraat Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,179806 -1,33
Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu 1,378139 -1,15
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 11,306425 -1,11
Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,073879 -1,11
Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF 14,968019 -1,07
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 3,098076 -0,64
HSBC Portföy Değ. Fon 119,697915 -0,51
Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon 1,016245 -0,50
Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,009565 -0,35
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,053099 -0,27
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,213427 -0,61
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,385235 -0,38
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,152919 -0,08

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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