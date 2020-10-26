Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,579904
|-1,08
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,230823
|-0,75
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,820380
|-0,56
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|174,941948
|-0,31
|HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,253067
|-0,28
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,009191
|-0,28
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|2,123368
|-0,01
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ziraat Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,179806
|-1,33
|Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu
|1,378139
|-1,15
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|11,306425
|-1,11
|Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,073879
|-1,11
|Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF
|14,968019
|-1,07
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|3,098076
|-0,64
|HSBC Portföy Değ. Fon
|119,697915
|-0,51
|Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon
|1,016245
|-0,50
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,009565
|-0,35
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,053099
|-0,27
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,213427
|-0,61
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,385235
|-0,38
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,152919
|-0,08
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)