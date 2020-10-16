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Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-10-16 14:12:44 -
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,045041 -0,78
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 3,166014 -0,59
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,074203 -0,38
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,064135 -0,28
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,215368 -0,27
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,669148 -1,31
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,024019 -0,90
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,036191 -0,82
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,044645 -0,80
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 2,103156 -0,52
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,053933 -2,51
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,111905 -2,09
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,048587 -1,96
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 11,209838 -1,42
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,037802 -1,35
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,919954 -1,68
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,053306 -1,24
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,837284 -0,88
Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,416194 -0,81
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,036229 -0,78
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,222947 -0,49
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,946768 -0,37
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 1,002194 -0,34
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,829396 -0,34
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,063302 -0,23
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 39,750433 -1,67
TEB Portföy Altın Fonu 0,112213 -0,38
Ak Portföy Altın Fonu 0,106323 -0,37
Garanti Portföy Altın Fonu 0,131863 -0,37
Deniz Port. Altın Fonu 0,057796 -0,37

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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