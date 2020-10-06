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Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-10-06 14:12:13 -
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,033995 -0,25
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,112333 -0,13
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,034923 -0,01
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,192594 -0,48
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,895305 -0,47
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,792879 -0,45
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 0,982793 -0,42
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,061795 -0,34
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
TEB Portföy Altın Fonu 0,109739 -0,50
Garanti Portföy Altın Fonu 0,128670 -0,49
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,065439 -0,48
Deniz Port. Altın Fonu 0,056237 -0,48
İş Portföy Altın Fonu 0,050543 -0,48

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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