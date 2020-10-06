Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
2020-10-06 14:12:13 -
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,033995
|-0,25
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,112333
|-0,13
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,034923
|-0,01
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,192594
|-0,48
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,895305
|-0,47
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,792879
|-0,45
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|0,982793
|-0,42
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,061795
|-0,34
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,109739
|-0,50
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,128670
|-0,49
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,065439
|-0,48
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,056237
|-0,48
|İş Portföy Altın Fonu
|0,050543
|-0,48
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)