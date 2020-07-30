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Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-07-30 14:34:54 -
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,584519-0,59
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,232769-0,35
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,830778-0,35
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu175,678012-0,25
TEB Portföy Borç. Araç. Fonu21,605814-0,23
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,081053-3,09
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,041508-3,01
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF11,366236-2,91
HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,064685-2,25
Yapı Kredi Port. BİST30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,066112-2,24
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon1,019356-1,28
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon1,734071-1,20
HSBC Portföy Değ. Fon111,565077-1,04
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,307638-0,94
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,051065-0,71
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)2,266320-0,53
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,718448-0,48
KT Portföy Bir. Katılım Fonu2,093093-0,39
Deniz Portföy Kira Sert. Katılım Fonu1,602212-0,01
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF35,124571-0,65

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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