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Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-07-29 15:28:00 -
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,588015 -1,42
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,056554 -1,14
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,233595 -1,09
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,833700 -1,00
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,032878 -0,91
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,883811 -1,41
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 2,049192 -0,92
Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu 1,063553 -0,70
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 2,045793 -0,60
Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,998813 -0,54
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,207879 -5,23
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,097636 -4,98
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 80,655457 -4,66
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 11,707338 -4,48
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,040681 -4,29
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,508242 -3,90
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,097474 -2,35
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,755144 -2,32
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,310550 -2,04
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,051429 -1,98
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,278324 -2,67
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,726793 -1,95
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,967918 -1,75
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 2,101312 -0,56
Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,019314 -0,05

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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