Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,025721
|-0,09
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|7,984718
|-0,07
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|12,256414
|-1,26
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,044688
|-1,17
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,087335
|-1,13
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|84,598325
|-0,75
|Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|76,904790
|-0,19
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Gedik Portföy Bir. Değ. Fon
|1,395318
|-0,55
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,796755
|-0,20
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,052470
|-0,12
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,317015
|-0,12
|Ziraat Portföy Bir. Değişken Fon
|1,031456
|-0,07
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,752203
|-0,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)