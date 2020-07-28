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Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-07-28 14:26:39 -
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,025721 -0,09
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 7,984718 -0,07
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 12,256414 -1,26
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,044688 -1,17
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,087335 -1,13
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 84,598325 -0,75
Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 76,904790 -0,19
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,395318 -0,55
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,796755 -0,20
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,052470 -0,12
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,317015 -0,12
Ziraat Portföy Bir. Değişken Fon 1,031456 -0,07
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,752203 -0,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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