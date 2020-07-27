  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-07-27 13:59:42 -
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,033096-0,57
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu0,190528-0,47
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,057147-0,44
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,039844-0,33
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu2,394942-0,27
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu3,046977-1,26
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,020545-0,66
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.0,029413-0,44
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,072038-0,22
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu1,898243-0,18
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,093000-2,45
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,041756-1,79
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,048925-1,60
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,061951-1,32
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu103,141940-1,27
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,500274-3,02
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,093121-0,48
Gedik Portföy Bir. Değ. Fon1,403101-0,36
Yapı Kredi Port. Karma Fon0,541123-0,24
Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon1,529960-0,20
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu0,028184-0,01
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF32,667126-0,12

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Ford Fiesta
Satılık 2014 model Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı