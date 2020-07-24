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Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-07-24 14:39:18 -
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,842177 -0,08
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,026644 -0,04
İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 120,270577 -0,04
Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,050051 -0,03
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 656,783216 -0,02
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,008396 -1,17
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,072194 -0,45
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,036829 -0,28
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,029542 -0,26
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,888968 -0,18
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,062781 -1,99
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 104,472665 -1,90
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,081498 -1,14
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,031161 -0,95
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,092210 -0,53
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,029575 -0,08
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,020929 -0,07
Oyak Portföy İkinci Değ. Fon 0,027214 -0,06
Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,408174 -0,04
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,033271 -0,04
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,028188 -0,10
Global Md Portföy Katılım Fonu 1,055310 -0,01

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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