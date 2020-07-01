Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,600540
|-0,36
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,238133
|-0,26
|İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|121,242729
|-0,26
|Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,026828
|-0,20
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,852050
|-0,20
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,007999
|-0,73
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,035085
|-4,82
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,046867
|-0,95
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|13,170712
|-0,66
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,047714
|-0,60
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,092975
|-0,47
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,175306
|-0,31
|Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon
|1,526208
|-0,15
|Gedik Portföy Bir. Değ. Fon
|1,402196
|-0,08
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,029187
|-0,03
|Oyak Portföy İkinci Değ. Fon
|0,027138
|-0,03
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,651083
|-0,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)