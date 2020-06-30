Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,032735
|-0,55
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,641585
|-0,41
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,056494
|-0,39
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,188927
|-0,34
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,038900
|-0,24
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,088954
|-1,85
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,040633
|-1,32
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,371083
|-0,75
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,091810
|-0,47
|Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon
|1,528476
|-0,21
|Ziraat Portföy Bir. Değişken Fon
|1,023677
|-0,03
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,516472
|-0,12
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,025190
|-0,11
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,558021
|-0,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)