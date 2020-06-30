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Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-06-30 15:05:48 -
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,032735 -0,55
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,641585 -0,41
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,056494 -0,39
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,188927 -0,34
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,038900 -0,24
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,088954 -1,85
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,040633 -1,32
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,371083 -0,75
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,091810 -0,47
Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,528476 -0,21
Ziraat Portföy Bir. Değişken Fon 1,023677 -0,03
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,516472 -0,12
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,025190 -0,11
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,558021 -0,01

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Satılık 2017 model Volkswagen Jetta
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Satılık 2017 model Volkswagen Jetta
Satılık 2017 model Volkswagen Jetta

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