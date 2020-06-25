  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-06-25 14:30:02 -
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,062154 -0,73
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,032735 -0,55
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,056584 -0,44
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,189034 -0,41
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 2,372126 -0,33
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,007796 -5,19
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,912941 -2,35
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,019552 -1,02
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,035712 -0,82
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,070578 -0,81
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,077004 -2,71
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,046323 -2,56
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,047160 -2,56
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 12,726945 -2,55
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,090221 -2,54
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,752085 -0,89
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,395827 -0,83
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,050447 -0,50
Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,525603 -0,47
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,306610 -0,47
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,548081 -0,47
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,701263 -0,36
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,025221 -0,20
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,856391 -0,13
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,140870 -0,08
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 25,589598 -0,56

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Volkswagen Golf
Satılık 2015 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı