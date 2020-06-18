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Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-06-18 14:34:17 -
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,062669-0,63
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,007803-1,15
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,950271-0,11
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,034253-0,11
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.0,029067-0,06
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,019263-0,01
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF16,088098-1,11
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF12,304400-0,77
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,045250-0,64
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,088288-0,62
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)0,020017-0,56
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,393003-0,69
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,049475-0,22
Gedik Portföy Karma Fon0,998086-0,21
Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon1,027093-0,15
Strateji Portföy Bir. Değ. Fon7,303882-0,15
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu0,985055-0,37
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,570203-0,37
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,485017-0,34
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,050796-0,33
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
İş Portföy Altın Fonu0,041491-0,38
Garanti Portföy Altın Fonu0,105686-0,38
TEB Portföy Altın Fonu0,090673-0,38
Deniz Port. Altın Fonu0,046372-0,38
Fiba Portföy Altın Fonu0,031789-0,38

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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