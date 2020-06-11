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Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-06-11 15:25:46 -
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,062673 -0,85
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,668972 -0,64
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,038352 -0,24
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,032894 -0,14
İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 120,476473 -0,07
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,978867 -0,32
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,028960 -0,24
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,079707 -0,95
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,042330 -0,68
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,089708 -0,05
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,391728 -0,14
Aura Portföy Değ. Fon 0,718881 -0,10
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,032881 -0,09
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,182085 -0,06
İş Portföy Privia Bankacılık Değ. Özel Fon 0,039409 -0,03
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Global Md Portföy Katılım Fonu 1,053049 -0,10
Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,020498 -0,03
Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,028242 -0,02
Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,019196 -0,02
KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,740834 -0,01
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 37,456094 -0,10
QNB Finans Portföy Altın BYF 33,349594 -0,05

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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