Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,031092
|-0,58
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,585742
|-0,16
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,054646
|-0,14
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,182830
|-0,14
|Azimut PYŞ Bir. Borç. Araç. Fonu
|2,757500
|-0,07
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|1,957364
|-0,10
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,755700
|-0,04
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,018066
|-0,04
|Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,936690
|-0,03
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,087661
|-2,68
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|1,026344
|-1,27
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|2,215109
|-0,97
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,035001
|-0,93
|Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu
|1,077845
|-0,81
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,122473
|-1,39
|Yapı Kredi Port. Karma Fon
|0,503351
|-0,29
|Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon
|1,476064
|-0,25
|HSBC Portföy Değ. Fon
|104,613962
|-0,24
|Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon
|0,154521
|-0,23
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,446468
|-1,13
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,587163
|-0,80
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,980095
|-0,24
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)