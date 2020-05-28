  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-05-28 14:59:24 -
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 650,351100 -0,55
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 7,764513 -0,44
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 2,320927 -0,33
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,050180 -0,33
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 2,310470 -0,32
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,006910 -3,61
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,033650 -3,36
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,018073 -0,18
Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu 1,002761 -0,14
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,602351 -0,07
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,236795 -0,08
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,007998 -0,68
HSBC Portföy Değ. Fon 104,864168 -0,46
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,088703 -0,32
Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu 36,661517 -0,26
QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon 0,022539 -0,25
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,545859 -2,03
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,049910 -2,02
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 0,968746 -2,00
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,460532 -1,93
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,024598 -0,97
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 37,010389 -2,65
QNB Finans Portföy Altın BYF 32,951987 -2,45
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,052937 -2,17
HSBC Portföy Altın Fonu 3,163078 -2,15
Fiba Portföy Altın Fonu 0,031249 -2,11

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı