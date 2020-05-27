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Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-05-27 14:32:14 -
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,031302 -0,54
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,035217 -0,49
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,054891 -0,33
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,183618 -0,31
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 2,328726 -0,24
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,018106 -2,07
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,720338 -0,64
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,007169 -0,13
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,751662 -0,11
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,034820 -0,11
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,086058 -1,45
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,037868 -0,87
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,053352 -0,53
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,087704 -0,45
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 11,587489 -0,28
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,088984 -0,42
Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,501246 -0,31
Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,019611 -0,25
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,236693 -0,25
Ziraat Portföy Bir. Değişken Fon 1,007754 -0,21
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,577939 -0,43
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 0,988526 -0,39
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,050941 -0,39
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,489249 -0,38
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Deniz Port. Altın Fonu 0,046543 -0,43
TEB Portföy Altın Fonu 0,091064 -0,42
İş Portföy Altın Fonu 0,041675 -0,41
Ak Portföy Altın Fonu 0,085823 -0,41
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,036851 -0,40
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,559512 -5,96

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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