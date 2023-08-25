Katarlılar Türk devini satın alıyor! Çok büyük para aktaracaklar

Dünyanın dört bir yanından futbol kulüplerini bünyesinde bulunduran City Football Group’un sıradaki yatırımı Trendyol Süper Lig’e oldu.

Başakşehir'i alıyorlar

City Football Group, Manchester City şemsiyesi altındaki futbol faaliyetlerini ve buna bağlı kulüp ağının kurulmasını ve yönetimini kontrol etmek için kurulmuş bir holding.

Şirketin sahipleri, Abu Dhabi United Group ile birlikte Çinli China Media Capital ve CITIC Capital. Şirketin şimdiki yatırımı ise Türkiye’de oluyor. City Football Group, Rams Başakşehir futbol kulübünü satın almada son aşamaya geldi. Yapılan görüşmelerin ve anlaşmaya dair detayların çok kısa bir sürede kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.

İlk yabancı yatırım Göztepe'ye yapılmıştı

Göztepe Spor Kulübünün yüzde 70'lik hissesi Sport Republice şirketi tarafından satın alındı. Şirketin sahibi Rasmus Ankersen, Türk sporuna yatırım yapan ilk yabancı isim oldu. Ankersen aynı zamanda Premier Lig ekibi Southampton'ın da sahibi.

Kaynak: Patronlar Dünyası

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