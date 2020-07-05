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Spor

Katarlılar sürpriz gelişmeyi duyurdu: Xavi ile devam ediyoruz

Katar ekibi El Sadd, teknik direktörlük konusunda Xavier "Xavi" Hernández Creus ile yeniden sözleşme imzaladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-05 19:58:00 - 2020-07-05 20:04:45
Katarlılar sürpriz gelişmeyi duyurdu: Xavi ile devam ediyoruz

Katar ekibi El Sadd, teknik direktör Xavi'nin sözleşmesini uzattı. Kulüpten yapılan açıklamada, 40 yaşındaki teknik adamın 2020-2021 sezonunda takımın başında kalacağı duyuruldu.

Futbolculuğu döneminde Barcelona ile 8 lig, 4 UEFA Şampiyonlar Ligi, İspanya Milli Takımı'nda ise 2 Avrupa Şampiyonası ve bir Dünya Kupası kazanan tecrübeli futbolcu, futbolu bıraktığı El Sadd ekibinde 86 karşılaşmada 22 gole imza atmıştı

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