Katarlılar milyarlarca dolarlık para aktaracaklar! Borsada hızlı yükselişi: Piyasa değeri 38 milyar dolar! 11 bin 738 çalışanı var

Katar’ın 2016 yılında 2,7 milyar euro karşılığında satın aldığı Finansbank’ın, piyasa değerinde muazzam bir artış oldu. 2016’da Katarlıların satın aldığı Finasbank, bugün itibarıyla 37 milyar dolarlık bir piyasa değerine ulaştı. Bu inanılmaz yükseliş, yatırımcıları heyecanlandırırken, hissedeki rallinin ne zaman duracağı ise merak konusu.

QNB Finansbank’ın halka açık hisse senetleri, şu an itibarıyla toplam piyasa değerini 1 trilyon Türk Lirası’na taşıdı. Bu rakam QNB Finansbank’ı dünyanın en değerli 57. bankası haline getirirken ana hissedarı olan Qatar National Bank’ı geride bırakma noktasına getirecek gibi.

Kronos’un konuyla ilgili haberine göre 26 Eylül Salı günü, QNB Finansbank hisse fiyatı tavan yaparak 300 TL’ye ulaştı.

2016 yılında Katar merkezli QNB, Yunanistan Millî Bankası’ndaki QNB Finansbank’taki yüzde 99,81 hissesini 2,7 milyar euro karşılığında satın almıştı.

Şu an QNB, 38 milyar dolar piyasa değeri ile dünyanın en değerli 53. bankası olarak kaydedildi.

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Halka açıklık oranının düşük olması ve ana hissedarın borsa kotundan çıkmaması nedeniyle QNB Finansbank hisseleri Piyasa Öncesi İşlem Platformu’nda (PÖİP) alınıp satılabiliyor.

QNB Finansbank, şu an itibarıyla Türkiye’nin en değerli beş büyük bankasından biri konumunda.

İş Bankası 258 milyar TL, Garanti BBVA 219 milyar TL, Akbank 167 milyar TL, Yapı Kredi Bankası 145 milyar TL ve Halkbank 112 milyar TL piyasa değeri ile QNB Finansbank’ı takip ediyor.

Uzmanlar, QNB Finansbank’ın PÖİP’te işlem görmesi nedeniyle manipülatif hareketlere açık hale geldiğini ve bu durumun dikkatle izlenmesi gerektiğini savunuyorlar.

Finansbank’ın elde ettiği bu olağanüstü piyasa değeri, Katarlıları bile şaşırttığı söyleniyor.

FİBA Holding’in kurucusu Hüsnü Özyeğin, Finansbank’ın büyümesine kendi katkılarıyla öncülük etmişti. Fakat 2006 yılında yüzde 46 hissesini 2,7 milyar dolar karşılığında NBG’ye satmıştı. Ardından 2008 yılında kalan yüzde 9,60 hissesini 697 milyon dolar karşılığında NBG’ye devretti. paraanalize göre: NBG’nin payı bu işlemle yüzde 94,50’ye çıkmıştı.

QNB Finansbank, Türkiye genelinde 436 şube ve 11 bin 738 çalışanıyla hizmet veriyor.

30 Haziran 2023 itibarıyla toplam aktifleri yüzde 30 artarak 782 milyar 657 milyon TL’ye ulaştı ve aynı dönemde 13,9 milyar TL net kar elde etti.