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Katarlı ünlü ressamdan Türkiye'ye 'Erdoğan portreli' destek! Bakın ne mesaj verdi

Katarlı ünlü ressam Ahmed Bin Macid el-Meadıd, Türkiye'nin ekonomik saldırılar ve spekülatif adımlara karşı dik duruşuna Erdoğan portresiyle destek verdi. Resimde Erdoğan'ın sık sık kullandığı, "Men Sabera, Zafera" mesajı yer aldı.

16 Ağustos 2018 Perşembe 15:25
Katarlı ünlü ressamdan Türkiye'ye 'Erdoğan portreli' destek! Bakın ne mesaj verdi

Katarlı ünlü ressam Ahmed Bin Macid el-Meadıd, Türkiye'nin ekonomik saldırılar ve spekülatif adımlara karşı dik duruşuna Erdoğan portresiyle destek verdi.

Katarlı ressamın "Men Sabera Zafera" (Sabreden zafere ulaşır) darbımeseleni ve Türk lirasının sembolünü işlediği, İngilizce ve Türkçe olarak da hazırladığı eseri sosyal medyada yoğun ilgi gördü. 

KARDEŞ TÜRK HALKINA DESTEĞİMİZİN BİR İFADESİ

Meadıd, AA muhabire yaptığı açıklamada, “Bu çalışma, kardeş Türk halkına desteğimizin bir ifadesi olarak ortaya çıktı. Şüphesiz bu mutlaka yapmamız gereken bir şeydi. Türkiye ve Katar daima her türlü sıkıntı ve krizde el ele olmuştur.” dedi.

 Çalışmasının Türkiye'nin kriz döneminde Katar'ın yanında yer almasını takdir anlamına geldiğini belirten Meadıd, şunları söyledi:

Başkan Erdoğan'ın resmi, Türk halkının gücü ve sabrını ifade ediyor. Türk halkı, her istediğine ulaşacaktır. Onların gücü, direnişlerinde ve bu krizdeki sabırlarında saklıdır. İşte bu noktadan hareketle 'Sabreden zafere ulaşır' mesajı ortaya çıktı. Çünkü her zaman sabreden zafere ulaşır, gerçekten.

"TÜRK HALKI VE KATAR HALKI BİR AİLE GİBİDİR

İslam dünyasındaki krizlere eserlerinde değindiğini dile getiren Meadıd, "Türk halkı ve Katar halkı bir aile gibidir, Türkler bizim kardeşlerimizdir. Katarlılar da her alanda Türklerin kardeşleridir. İşte bu aile içindeki bir iş birliği ve genel itibarıyla bir kardeşlik dayanışmasıdır." ifadelerini kullandı. 

 “Katar'da halkın Türkiye ve Türk halkına yönelik desteği belirgindi. Aslında Katarlılar için Türkiye'nin içinde bulunduğu bir krizden dolayı destek olmak tuhaf bir şey değil. Türk halkı ve Katar halkı tüm krizlerde ele eledir.” diyen Meadıd, şunları kaydetti:

Başkan Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin gelişmeyi sürdürmesini istiyoruz. Bizler Müslüman, Arap ve Katarlılar olarak bundan gurur duyarız. Bizler Başkan Erdoğan'ı büyük bir devletin başında büyük bir lider, komutan olarak görüyoruz. Bizler onun yapmış olduklarıyla gururluyuz.

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2018 Perşembe 15:25
  1. Ahmed Bin Macid el-Meadıd
  2. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • Abdullah Hüdaverdi-KonyaAbdullah Hüdaverdi-Konya1 sa önce
    Kardeş ülke Katar, Allah(c.c.) yar ve yardımcımız olsun, tüm samimi Müslümanları korusun.
  • Fahri YaniklarFahri Yaniklar1 sa önce
    “KARDEŞ KATAR HALKI ve Katarlı ünlü ressam Ahmed Bin Macid el-Meadıd,eÇok ÇokTeşekür ederiz, ALLAH Razi TÜKİYE ye Destek verenlere.
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