Katarlı şeyh Premier Lig devi için ikinci teklifini yaptı

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, Finlandiyalı girişimci Thomas Zilliacus'un da takıma ilgi göstermesinin ardından İngiliz milyarder Jim Ratcliffe de perşembe günü teklifini yenilemişti.

Takıma yapılan ilk tekliflerin miktarıyla ilgili bir açıklama yapılmazken en az bir teklifin 4,5 milyar sterlin civarında olduğu rapor edilmişti. Bu rakam son on yıldır hiç şampiyon olamayan takımı dünyanın en pahalı spor kulübü yapmaya yetiyor fakat takımın Amerikalı sahipleri Glazer ailesinin belirlediği 6 milyar sterlinlik fiyatın gerisinde kaldı.

Şeyh Jassim ve Ratcliffe şu an için önde giden alıcılar olarak görünüyor. Zilliacus ise takımın taraftarlarına kulübün yüzde 50'sine sahip olma şansı vereceğini açıkladı.

2005 yılında satın aldıktan sonra kulübü büyük bir borç yükünün altına sokan Glazer ailesi Mancher United taraftarlarının tepkisini çekmişti.

Takımı kasım ayında satışa çıkaran ailenin kulübün tamamını satmak yerine azınlık hissesini satma seçeneğine de yönelebileceği çünkü bu şekilde ilgi gösteren yatırımcıların da olduğu bildiriliyor.

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The Times'a göre geçtiğimiz yıl AC Milan'ı 1,3 milyar dolara satana Amerikalı yatırım fonu Elliot Investment Management, Manchester United'ın azınlık hissesi için teklifte bulundu.

Eski bir Katar başbakanının oğlu olan Şeyh Jassim kulübün yüzde 100'ünü alarak takımı "eski şanlı günlerine" döndürmeyi vaat ediyor. Çocukluktan beri United taraftarı olan Ratcliffe, Glazer ailesinin elindeki yüzde 69'luk hisseyi almak istiyor.

Kaynak: Euronews